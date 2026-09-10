AGENDA · Arreau
Exposition Regards sur Arreau Salle Saint Exupère Arreau
samedi 19 septembre 2026 · Salle Saint Exupère · Arreau
Informations pratiques
Arreau
Exposition Regards sur Arreau
Salle Saint Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition Regards sur Arreau croquis urbains, dessins et aquarelles.
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Salle Saint Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie mairie-arreau@orange.fr
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English :
Views of Arreau Exhibition: urban sketches, drawings, and watercolors.
L’événement Exposition Regards sur Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-08-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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