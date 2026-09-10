Informations pratiques

Arreau

Exposition Regards sur Arreau

Salle Saint Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition Regards sur Arreau croquis urbains, dessins et aquarelles.

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Salle Saint Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie mairie-arreau@orange.fr

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English :

Views of Arreau Exhibition: urban sketches, drawings, and watercolors.

L’événement Exposition Regards sur Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-08-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65