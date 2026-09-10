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AGENDA · Arreau

Exposition Regards sur Arreau Salle Saint Exupère Arreau

samedi 19 septembre 2026 · Salle Saint Exupère · Arreau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle Saint Exupère
Adresse
ARREAU
Ville
65240 Arreau
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arreau

Exposition Regards sur Arreau

Salle Saint Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition Regards sur Arreau croquis urbains, dessins et aquarelles.
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Salle Saint Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie   mairie-arreau@orange.fr

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English :

Views of Arreau Exhibition: urban sketches, drawings, and watercolors.

L’événement Exposition Regards sur Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-08-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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