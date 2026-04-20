Exposition Regards sur Jehanne d’arc Donjon de Vez Vez 2 mai – 7 septembre Plein tarif : 10€

Enfants 6-12 ans : 5€

Moins de 6 ans : gratuit

Réouverture du Donjon de Vez

Cette année, le Donjon de Vez propose une nouvelle découverte artistique avec une exposition consacrée à Jeanne d’Arc, figure majeure de l’imaginaire collectif, dont les représentations n’ont cessé d’évoluer au fil des siècles. L’exposition explore les multiples visages de Jeanne : héroïne nationale, sainte, guerrière, martyre ou encore symbole politique et spirituel. Dans la chapelle du Donjon, le parcours met en lumière la richesse et la diversité des interprétations de Jeanne d’Arc selon les époques et les médiums.

En réunissant sculptures, extraits cinématographiques et regards d’artistes, le Donjon de Vez propose une exposition qui interroge la permanence et les métamorphoses de Jeanne d’Arc dans l’histoire de l’art et dans l’imaginaire français. Ce parcours invite le visiteur à redécouvrir une figure complexe, à la fois historique, spirituelle, politique et profondément contemporaine.

Commissariat : Francis Briest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-07T18:00:00.000+02:00

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https://www.donjondevez.com/

Donjon de Vez 3 bis Rue de la Croix Rebours, 60117 Vez Vez 60117 Oise



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