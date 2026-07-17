Exposition « Regards sur Montmélian », Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, Montmélian

Informations pratiques

Exposition « Regards sur Montmélian » Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Musée de la Vigne et du Vin de Savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À la suite de la matinée artistique « Peintres en ville » organisée, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, par l’association ALEA, la Ville de Montmélian vous invite à découvrir les œuvres réalisées par les participants lors de cette rencontre entre peinture et patrimoine.

Croquis, aquarelles, esquisses ou toiles plus abouties : cette exposition collective restitue les regards singuliers posés sur la vieille ville, son atmosphère, ses détails architecturaux et ses ruelles chargées d’histoire. Chaque œuvre témoigne d’un instant, d’une émotion, d’une lumière attrapée au détour d’un mur ou d’une façade.

À travers ces créations nées sur le vif, c’est un portrait sensible et vivant de Montmélian qui se dessine, porté par des artistes d’un jour ou de toujours.

Musée de la Vigne et du Vin de Savoie 46 rue Docteur Veyrat 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 84 42 23 https://montmelian.com/musee Dans un vaste espace de près de 1000 m², passé, présent et avenir de la viticulture se rencontrent et se croisent au Musée de la vigne et du vin de Savoie. Accompagné par un médiateur du musée ou en en visite autonome avec ou sans audioguide, les visiteurs sont invités à explorer l’univers de la vigne et du vin et les spécificités de la viticulture savoyarde. parking à proximité

À la suite de la matinée artistique « Peintres en ville » organisée, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, par l’association ALEA, la Ville de Montmélian vous invite à découvrir les …

©Association ALEA