Exposition régionale de bonsaï dans les serres municipales, Centre Horticole Municipal, La Rochelle

Exposition régionale de bonsaï dans les serres municipales 6 et 7 juin Centre Horticole Municipal Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Rencontre autour de l’art du bonsaï et de la culture asiatique

Le Bonsaï Rochelais et de nombreuses associations régionales se réunissent pour vous proposer une immersion autour de l’art du bonsaï et de l’Asie.

Au programme :

Stands de professionnels dédiés au bonsaï,

Visite de la serre exotique Aimé Bonpland, hommage au célèbre botaniste et explorateur rochelais (1773–1858),

Exposition des œuvres de l’artiste Hélène Lamarche,

Prestations musicales tout au long des deux journées.

Sur place : food truck et buvette pour une pause gourmande.

Centre Horticole Municipal 24 rue de la Bergerie, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Saint-Maurice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.larochelle.fr/annuaires/lieux/annuaire/default-df8ee3bd35-1 Sur un site de quatre hectares dédié au végétal, le centre horticole vous ouvre ses portes. Les jardiniers vous présentent le site, les productions et vous transmettent leur savoir-faire. La thématique du jardin permacole sera présentée et des ateliers seront proposés. Ligne 2 Arrêt cimetière Paysagé. Piste cyclable. Accès PMR. Accès piéton depuis le début de la rue, navette gratuite.

©Julien Chauvet – Centre horticole municipal – 17- La Rochelle