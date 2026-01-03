Exposition Restitution du projet artistique rencontrer, s’approprier et créer avec le SAJ Les Myosotis Rue Corneille Angoulême mardi 20 octobre 2026.

Angoulême

Exposition Restitution du projet artistique rencontrer, s’approprier et créer avec le SAJ Les Myosotis

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-20

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-10-20

Tout a commencé avec une visite guidée de la collection beaux-arts regarder et choisir une œuvre pour la dessiner et créer. C’est à partir de ce moment-là qu’est né ce projet mené des personnes accueillis au SAJ Les Myosotis et les professionnelles.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

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English :

It all began with a guided tour of the fine arts collection: looking at and choosing a work of art to draw and recreate. It was from that moment on that this project, led by the residents of SAJ Les Myosotis and the staff, was born.

L’événement Exposition Restitution du projet artistique rencontrer, s’approprier et créer avec le SAJ Les Myosotis Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême