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AGENDA · Pontarlier

Exposition Rétrospective 30 ans de peinture Rue de la République Pontarlier

vendredi 27 novembre 2026 · Rue de la République · Pontarlier

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de la République
Adresse
Chapelle des Annonciades
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Exposition Rétrospective 30 ans de peinture

Rue de la République Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-27

Organisée par Laure-Anne LEMAIRE.
Exposition rétrospective de 30 ans de peinture de Laure-Anne LEMAIRE. Venez (re)découvrir les anciennes séries, œuvres ainsi que de nombreuses inédites. Un voyage dans le temps, les émotions à travers couleurs et matières. Entrée libre.   .

Rue de la République Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 62 99 97  lemairelaureanne@gmail.com

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English : Exposition Rétrospective 30 ans de peinture

L’événement Exposition Rétrospective 30 ans de peinture Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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