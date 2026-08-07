Exposition Rétrospective 30 ans de peinture Rue de la République Pontarlier
vendredi 27 novembre 2026 · Rue de la République · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Exposition Rétrospective 30 ans de peinture
Rue de la République Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Organisée par Laure-Anne LEMAIRE.
Exposition rétrospective de 30 ans de peinture de Laure-Anne LEMAIRE. Venez (re)découvrir les anciennes séries, œuvres ainsi que de nombreuses inédites. Un voyage dans le temps, les émotions à travers couleurs et matières. Entrée libre. .
Rue de la République Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 62 99 97 lemairelaureanne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Rétrospective 30 ans de peinture
L’événement Exposition Rétrospective 30 ans de peinture Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon de l’Habitat Pontarlier 11 septembre 2026
- Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier 11 septembre 2026
- Coulée du Mont d’Or Pontarlier 12 septembre 2026
- Exposition de travaux manuels Pontarlier 12 septembre 2026
- Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier 14 septembre 2026