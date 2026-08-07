Exposition Rétrospective 30 ans de peinture Rue de la République Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Exposition Rétrospective 30 ans de peinture

Rue de la République Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Organisée par Laure-Anne LEMAIRE.

Exposition rétrospective de 30 ans de peinture de Laure-Anne LEMAIRE. Venez (re)découvrir les anciennes séries, œuvres ainsi que de nombreuses inédites. Un voyage dans le temps, les émotions à travers couleurs et matières. Entrée libre. .

Rue de la République Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 62 99 97 lemairelaureanne@gmail.com

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English : Exposition Rétrospective 30 ans de peinture

L’événement Exposition Rétrospective 30 ans de peinture Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS