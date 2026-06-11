Exposition Rêver l’océan de Richard Texier Galerie Sagot Le Garrec Paris

Le titre de l’exposition évoque l’imaginaire de l’artiste qui prend naissance au cœur de l’Atlantique et laisse libre cours à ses pérégrinations entre ciel et terre. À l’image du navigateur scrutant l’horizon, le spectateur est invité à dépasser le visible pour s’aventurer dans des territoires inconnus.

Cette exposition réunit des œuvres réalisées entre 1987 et 2006. La sélection comprend 12 peintures sur papier choisies dans l’atelier de l’artiste, une trentaine d’estampes et 4 livres illustrés en collaboration avec les éditions RLD (Ateliers Dutrou).

Parmi les 4 livres, 2 livres-objets ont pour thème l’île de Ré : Ex-Voto (2001) et Pierre Ouverte (2002). Le projet des 2 autres est né pendant un atelier nomade au phare de Cordouan en 2003, un livre-objet In Situ (2003) et un livre illustrant les textes d’Isabelle Autissier L’Ouest céleste (2006).

Ces 4 livres révèlent l’importance de l’océan pour l’artiste. L’un des ateliers de Richard Texier se situe près de l’Île de Ré, à Aytré en Charente-Maritime. Ce ponton-atelier AY est pour l’artiste une cabane symbolique plantée entre ciel et terre, modeste refuge au milieu de l’océan qu’il appelle Machine à bonheur. Détruit par la tempête de 1999, il le célèbre dans le livre Ex-Voto comme le font les marins survivants des naufrages. Au cours de son atelier nomade au phare de Cordouan en 2003, il prend conscience de la nécessité de reconstruire cette cabane-atelier en mesurant l’importance pour son travail de se déployer au cœur de l’Atlantique.

Le critique d’art Gérard de Cortanze résume avec justesse la démarche artistique de Richard Texier lorsqu’il écrit :

Le chemin de Richard Texier est très ancien. Il remonte au temps des grandes découvertes : aux premières routes tracées sur les mers, aux navires engloutis, aux terres vierges, aux instruments de navigation qui exigeaient du navigateur qu’il accepte de se perdre. Richard Texier – La route du levant – L’œuvre gravé. Texte de Gérard de Cortanze. Somogy éditions d’Art, 2006.,

La galerie Sagot Le Garrec est ravie d’accueillir l’artiste Richard Texier pour son exposition Rêver l’océan. Dans l’Œuvre de Richard Texier, appréhender le monde c’est rêver l’océan : naviguer en terres inconnues, chercher de nouveaux horizons. L’océan y apparaît comme une métaphore de l’exploration, du déplacement et de l’ouverture à l’inconnu. Il évoque autant le voyage que le cheminement intellectuel et sensible qui accompagne la création artistique.

Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

samedi

de 14h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-23T14:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-30T14:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-14T14:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00

Galerie Sagot Le Garrec 10, rue de Buci 75006 Fond de cour gaucheParis

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