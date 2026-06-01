Exposition « Rêves en couleurs », Musée Dupuy-Mestreau, Saintes

Exposition « Rêves en couleurs » 6 et 7 juin Musée Dupuy-Mestreau Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Benoît HAPIOT et son invitée Iza SAWICKA proposent une vibration autour de ce thème : « RÊVES EN COULEURS ».

L’imaginaire de POIESIS ATELIER développé par IZA SAWICKA nous livre ici un espace bucolique et foisonnant. Cette composition florale condensée comme une corne d’abondance nous plonge dans un jardin idéal. Chaque visiteur pourra plonger son regard sur ses créations comme celui d’un oiseau ou d’une abeille survolant un jardin. Alors laissez votre imaginaire vous porter.

Les fleurs imprimées de BENOIT HAPIOT sont elles toutes autres. L’artiste ici s’inspire de la nature mais prend ses distances avec les codes de représentation réaliste. Ce qu’il présente ici est l’idée d’une fleur, jouant plus sur la forme stylistique que la réalité.

Ces créations ont étés réalisées pour un projet de collaboration artistique avec les écoles de Saintes et de Bussac, dans le cadre du projet « Balade artistique à Saintes ».

Lieu : musée Dupuy Mestreau, 4 rue Monconseil 17100 Saintes.

Visite libre, gratuit.

Renseignements : 05 46 92 34 26

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil 17100 SAINTES Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Benoît HAPIOT et son invitée Iza SAWICKA proposent une vibration autour de ce thème : « RÊVES EN COULEURS ».

©Ville de Saintes