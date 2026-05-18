Grande brocante destockage solidaire Maison de la Solidarité Saintes

Saintes

Grande brocante destockage solidaire

Maison de la Solidarité Esplanade du 6ème R.I. Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Secours Populaire de Saintes organise une grande brocante solidaire de printemps. Venez chiner, faire de bonnes affaires et soutenir une belle initiative. Un déstockage solidaire, c’est bien plus qu’une simple brocante !

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Maison de la Solidarité Esplanade du 6ème R.I. Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 36 32 sfp-saintes@wanadoo.fr

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English :

Secours Populaire de Saintes is organizing a big spring flea market. Come and bargain and support a great initiative. A solidarity clearance sale is much more than just a flea market!

L’événement Grande brocante destockage solidaire Saintes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge