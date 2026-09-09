Exposition Rêves | Journées du Patrimoine Chapelle Sainte-Paix Caen
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Paix · Caen
Informations pratiques
Caen
Exposition Rêves | Journées du Patrimoine
Chapelle Sainte-Paix 25 Rue du Marais Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le collectif des Deux Mondes et ses artistes pluridisciplinaires participent pour la seconde fois aux journées européennes du patrimoine. Plongeant dans les méandres du passé, ils cheminent à travers…
Le collectif des Deux Mondes et ses artistes pluridisciplinaires participent pour la seconde fois aux journées européennes du patrimoine. Plongeant dans les méandres du passé, ils cheminent à travers la cité s’inspirant de ses constructions variées. Visionnaires, certains imaginent même un nouveau monde à leur mesure.
Photos, dessins, peintures, sculptures et installations seront présentés entre les murs chargés d’histoire de la Chapelle Sainte Paix.
Un bel écrin pour des œuvres qui explorent l’espace architectural vécu ou rêvé. .
Chapelle Sainte-Paix 25 Rue du Marais Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00
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English : Exposition Rêves | Journées du Patrimoine
The Deux Mondes collective and its multidisciplinary artists are participating in the European Heritage Days for the second time. Delving into the intricacies of the past, they make their way through?
L’événement Exposition Rêves | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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