Exposition Rêves | Journées du Patrimoine Chapelle Sainte-Paix Caen

Informations pratiques

Caen

Exposition Rêves | Journées du Patrimoine

Chapelle Sainte-Paix 25 Rue du Marais Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le collectif des Deux Mondes et ses artistes pluridisciplinaires participent pour la seconde fois aux journées européennes du patrimoine. Plongeant dans les méandres du passé, ils cheminent à travers…

Le collectif des Deux Mondes et ses artistes pluridisciplinaires participent pour la seconde fois aux journées européennes du patrimoine. Plongeant dans les méandres du passé, ils cheminent à travers la cité s’inspirant de ses constructions variées. Visionnaires, certains imaginent même un nouveau monde à leur mesure.

Photos, dessins, peintures, sculptures et installations seront présentés entre les murs chargés d’histoire de la Chapelle Sainte Paix.

Un bel écrin pour des œuvres qui explorent l’espace architectural vécu ou rêvé. .

Chapelle Sainte-Paix 25 Rue du Marais Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Rêves | Journées du Patrimoine

The Deux Mondes collective and its multidisciplinary artists are participating in the European Heritage Days for the second time. Delving into the intricacies of the past, they make their way through?

L’événement Exposition Rêves | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer