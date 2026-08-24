Informations pratiques

Montlouis-sur-Loire

Exposition Richard Biddiscombe Carroi des Arts

Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-04-21 15:00:00

fin : 2027-05-09 18:00:00

Date(s) :

2027-04-21

La salle d’exposition Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire accueille les photographies Abstractions quotidiennes de Richard Biddiscombe.

Nos vies trépidantes ne nous laissent souvent pas le temps de nous arrêter et de contempler. Cependant, lorsque nous le faisons, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de percevoir notre environnement quotidien. Vernissage vendredi 23 avril 2027 à 18h. .

Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 85 85 culture@ville-montlouis-loire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Le Carroi des Arts exhibition hall in Montlouis-sur-Loire is hosting Richard Biddiscombe’s Everyday Abstractions photography exhibition.

L’événement Exposition Richard Biddiscombe Carroi des Arts Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-24 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire