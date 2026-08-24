Exposition Richard Biddiscombe Carroi des Arts Montlouis-sur-Loire
mercredi 21 avril 2027 · Montlouis-sur-Loire
Informations pratiques
Montlouis-sur-Loire
Exposition Richard Biddiscombe Carroi des Arts
Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-04-21 15:00:00
fin : 2027-05-09 18:00:00
Date(s) :
2027-04-21
La salle d’exposition Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire accueille les photographies Abstractions quotidiennes de Richard Biddiscombe.
Nos vies trépidantes ne nous laissent souvent pas le temps de nous arrêter et de contempler. Cependant, lorsque nous le faisons, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de percevoir notre environnement quotidien. Vernissage vendredi 23 avril 2027 à 18h. .
Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 85 85 culture@ville-montlouis-loire.fr
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English :
The Le Carroi des Arts exhibition hall in Montlouis-sur-Loire is hosting Richard Biddiscombe’s Everyday Abstractions photography exhibition.
L’événement Exposition Richard Biddiscombe Carroi des Arts Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-24 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire
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