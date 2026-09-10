Exposition : Rivesaltes, Terroir, Territoire de Tradition – Histoire de la vigne et du vin – Gastronomie, Poissonnerie, Rivesaltes

Informations pratiques

Exposition : Rivesaltes, Terroir, Territoire de Tradition – Histoire de la vigne et du vin – Gastronomie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Poissonnerie Pyrénées-Orientales

Gratuit. Accès durant les horaires prévus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez une exposition proposée par la confrérie œnogastronomique de la Commanderie du Babau, composée de onze panneaux retraçant l’histoire du muscat, du patrimoine viticole et de la gastronomie de Rivesaltes.

Réputée depuis plusieurs siècles pour ses vins, la ville est notamment le berceau de deux appellations d’origine contrôlée de vins doux naturels.

En 2026, l’exposition met également à l’honneur les 90 ans de l’AOC Rivesaltes, créée en 1936 et comptant parmi les premières appellations reconnues en France par l’INAO.

Poissonnerie Place Général de Gaulle, 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 0613461845 La Poissonnerie désigne une ancienne poissonnerie autrefois installée sur la place principale, à proximité de l’ancienne mairie. Parking public à proximité. Stationnement limité.

EXPOSITION de la confrerie oenogastronomique COMMANDERIE DU BABAU composé de 11 panneaux sur grille sur l histoire du Muscat , patrimoine viticole, gastronomie

©PATRICK CHAUMIN ET AFFICHE OFF