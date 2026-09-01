TOUS À VÉLO FAMILIAL, FESTIF & GRATUIT ! Rivesaltes
samedi 19 septembre 2026 · Rivesaltes
Informations pratiques
Rivesaltes
TOUS À VÉLO FAMILIAL, FESTIF & GRATUIT !
Place de l’Europe Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, en partenariat avec ses communes membres, organise l’événement Tous à vélo , une sortie conviviale et festive ouverte à tous !
.
Place de l’Europe Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
?? As part of European Mobility Week, the Perpignan Méditerranée Métropole Urban Community, in partnership with its member municipalities, is organizing the “Tous à vélo” event, a fun and festive outing open to everyone! ??
L’événement TOUS À VÉLO FAMILIAL, FESTIF & GRATUIT ! Rivesaltes a été mis à jour le 2026-08-25 par BIT DE RIVESALTES
À voir aussi à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
- FÊTE DE LA SARDANE Rivesaltes 19 septembre 2026
- Visite du Palais des Fêtes et exposition de cartes postales, Palais des Fêtes, Rivesaltes 19 septembre 2026
- Visite commentée du clocher de l’église Saint-André, Église Saint-André, Rivesaltes 19 septembre 2026
- Exposition : Rivesaltes, Terroir, Territoire de Tradition – Histoire de la vigne et du vin – Gastronomie, Poissonnerie, Rivesaltes 19 septembre 2026
- Visite libre du musée Joffre, Musée Joffre, Rivesaltes 19 septembre 2026