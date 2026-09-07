Visite commentée du clocher de l’église Saint-André, Église Saint-André, Rivesaltes

Informations pratiques

Visite commentée du clocher de l’église Saint-André 19 et 20 septembre Église Saint-André Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le clocher de l’église de Rivesaltes et profitez d’un point de vue inédit sur l’édifice et ses environs.

Église Saint-André 2 Pl. du Clocher, 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

Venez visiter le clocher de l’eglise de Rivesaltes !