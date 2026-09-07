UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rivesaltes

Visite du Palais des Fêtes et exposition de cartes postales, Palais des Fêtes, Rivesaltes

samedi 19 septembre 2026 · Palais des Fêtes · Rivesaltes

Visite du Palais des Fêtes et exposition de cartes postales, Palais des Fêtes, Rivesaltes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Palais des Fêtes
Adresse
7 rue de la république, 66600 Rivesaltes
Ville
66600 Rivesaltes
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit.

Visite du Palais des Fêtes et exposition de cartes postales 19 et 20 septembre Palais des Fêtes Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Palais des Fêtes et profitez d’une exposition de photographies anciennes issues de cartes postales de la ville de Rivesaltes.

Palais des Fêtes 7 rue de la république, 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie
Venez découvrir le Palais des Fêtes et profiter d’une exposition de photos tirées de cartes postales de la ville de Rivesaltes

©PCA

À voir aussi à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)