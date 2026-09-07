Visite du Palais des Fêtes et exposition de cartes postales, Palais des Fêtes, Rivesaltes

Informations pratiques

Visite du Palais des Fêtes et exposition de cartes postales 19 et 20 septembre Palais des Fêtes Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Palais des Fêtes et profitez d’une exposition de photographies anciennes issues de cartes postales de la ville de Rivesaltes.

Palais des Fêtes 7 rue de la république, 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

Venez découvrir le Palais des Fêtes et profiter d’une exposition de photos tirées de cartes postales de la ville de Rivesaltes

©PCA