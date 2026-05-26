Exposition « Roger Edgar Gillet, la grande dérision » Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes 27 juin – 20 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Roger Edgar Gillet est un artiste emblématique de la peinture du XXème siècle français et pourtant méconnu du grand public.

« Roger Edgar Gillet (Paris, 1924 – Saint-Suliac, 2004) est un artiste emblématique de la peinture du XXème siècle français et pourtant méconnu du grand public. Sa trajectoire de peintre, entre abstraction et figuration, rétive aux modes dominantes, l’a relégué aux marges de la scène artistique, après une carrière pourtant brillante. L’exposition proposée conjointement par le musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence et le Musée des beaux-arts de Rennes constitue la première rétrospective d’envergure réalisée par des musées depuis le décès de l’artiste. Dans son œuvre profondément humaniste, l’humour, la lucidité et la dérision s’allient pour mettre en lumière les travers de nos sociétés. Dans le cadre d’Exporama 2026, le Musée des beaux-arts de Rennes déploie sur ses deux sites – quai Zola et Maurepas – une exposition rendant hommage à cet artiste qui était aussi un amoureux de la Bretagne : il séjournait à partir de 1958 dans sa maison de vacances près de Saint-Malo, avant de s’installer définitivement, à la fin de sa vie, à Saint-Suliac où il peint de somptueuses Tempêtes.

« Je ne crois pas au scandale mais à la dérision. J’ai l’impression que tout est dérisoire. On ne sait pas ce qui restera de l’homme et on ne peut pas le savoir. C’est ça la grande dérision ! Et j’aime bien rire des choses… pour ne pas avoir à en pleurer. » (Roger Edgar Gillet, interview en juillet 1999) »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00

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Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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