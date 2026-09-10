Exposition « Sacrés Trésors! », Galerie du Cloître, Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Exposition « Sacrés Trésors! » 19 et 20 septembre Galerie du Cloître Morbihan

Entrée gratuite exceptionnellement pour l’occasion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre de l’Exposition « Sacrés Trésors»

Dans l’écrin du cloître, classé Monument Historique, l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés propose de plonger au cœur de 400 ans d’histoire du sanctuaire.

L’exposition invite à la découverte de son Trésor et des œuvres exceptionnelles issues des collections de Sainte-Anne-d’Auray.

Diffusion du film Micro-Folie et jeu en lien avec les collections (à demander à l’accueil de l’exposition).

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 0297575523 https://academie-musique-arts-sacres.fr/ https://www.facebook.com/academie.desainteannedauray Cloître du 17e siècle et sa Galerie supérieure. Le bâtiment, classé Monument Historique abritait les pères carmes du 17e jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, la Galerie supérieure abrite le musée d’histoire du sanctuaire et son Trésor. Accessible PMR

Visite libre de l’Exposition « Sacrés Trésors»

ADMAS