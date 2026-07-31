Exposition Sacrés Trésors ouverture exceptionnelle Journées du Patrimoine Galerie du Cloître Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · Galerie du Cloître · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Exposition Sacrés Trésors ouverture exceptionnelle Journées du Patrimoine
Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans l’écrin du cloître, classé Monument Historique, l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés propose de plonger au cœur de 400 ans d’histoire du sanctuaire.
L’exposition invite à la découverte de son Trésor et des œuvres exceptionnelles issues des collections de Sainte-Anne-d’Auray.
Entrée gratuite exceptionnellement pour l’occasion.
Diffusion du film Micro-Folie et jeu en lien avec les collections ( à demander à l’accueil de l’exposition). .
Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Exposition Sacrés Trésors ouverture exceptionnelle Journées du Patrimoine Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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