Informations pratiques

Saint-Louis

Exposition Saint-Louis d’antan Journées Européennes du Patrimoine

3 rue Saint-Jean Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’exposition de la Maison du patrimoine met à l’honneur les collections réunies depuis des décennies par Bruno Heitmann, ludovicien et membre fondateur de la Société d’histoire de Saint-Louis. Elle présente 330 photographies datées de 1900 à 1985. Cette panoplie de photos constitue un précieux témoignage de l’évolution urbaine, restituant avec authenticité les rues, les commerces, les bâtiments emblématiques, les manifestations locales, ainsi que les habitants qui ont façonné l’identité de la ville.

Chaque photographie devient, ainsi, un fragment de notre mémoire, révélant un Saint-Louis, à présent, profondément transformé. 0 .

3 rue Saint-Jean Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Saint-Louis d’antan Journées Européennes du Patrimoine Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue