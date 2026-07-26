Exposition « Saint-Louis d’antan », Maison du Patrimoine, Saint-Louis

Informations pratiques

Exposition « Saint-Louis d’antan » 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition de la Maison du patrimoine met à l’honneur les collections réunies depuis des décennies par Bruno Heitmann, ludovicien et membre fondateur de la Société d’histoire de Saint-Louis. Elle présente 330 photographies datées de 1900 à 1985. Cette panoplie de photos constitue un précieux témoignage de l’évolution urbaine, restituant avec authenticité les rues, les commerces, les bâtiments emblématiques, les manifestations locales, ainsi que les habitants qui ont façonné l’identité de la ville.

Chaque photographie devient, ainsi, un fragment de notre mémoire, révélant un Saint-Louis, à présent, profondément transformé.

Maison du Patrimoine 3, rue Saint-Jean, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://histoire-saint-louis.fr/ La Maison du Patrimoine est sise dans les locaux réhabilités d’une ancienne imprimerie.

Nous disposons d’une salle de réunion, d’un local de stockage et d’une salle d’exposition très spacieuse, qui nous a permis de réaliser notre première exposition « Métamorphoses » de maquettes de bâtiments anciens de Saint-Louis, puis une exposition sur la vie à Saint-Louis durant la guerre 1914/18, suivie de l’exposition « Vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin 1914-1918 ». De décembre 2015 à Juin 2016 nous avons eu une remarquable exposition sur le 170ème anniversaire de la ligne de chemin de fer Strasbourg – Saint-Louis – Bâle, ainsi qu’une belle exposition de photos d’époque sur le tram 5 à Saint-Louis présentées par Bruno Heitmann, membre du Comité de la Société d’Histoire. Des plans de travaux pour l’actuel tram 3 ont également été exposés lors des journées européennes du patrimoine en 2015. Accès gratuit

L’exposition ouvre ses portes tous les premiers dimanches du mois de 14h à 17h.

L’exposition de la Maison du patrimoine met à l’honneur les collections réunies depuis des décennies par Bruno Heitmann, Ludovicien et membre fondateur de la Société d’histoire de Saint-Louis. Elle à…

©(c) Ville de Saint-Louis – Julien Hoffschir