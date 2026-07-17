Exposition « Saint-Pierre, une porte sur l’histoire de Vienne »., Salle du patrimoine, Vienne

Informations pratiques

Exposition « Saint-Pierre, une porte sur l’histoire de Vienne ». 19 et 20 septembre Salle du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Monument séculaire, Saint-Pierre est étudié avant d’être fouillée, pour accueillir le chantier d’envergure du futur Musée départemental d’Histoire de Vienne. Découvrez le projet muséographique et architectural qui transformera Saint-Pierre.

Exposition à la salle du patrimoine, 1 place du Jeu-de -Paume jusqu’au 30 décembre 2026.

Salle du patrimoine 1 place du Jeu-de-Paume 38200 vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 31 54 http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ Centre d’Interpretation de l’Architecture et du Patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.

Monument séculaire, Saint-Pierre est étudié avant d’être fouillée, pour accueillir le chantier d’envergure du futur Musée départemental d’Histoire de Vienne. Découvrez le projet muséographique et qui…

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