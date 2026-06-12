Béziers

EXPOSITION SALON DU DESSIN AU STYLO BILLE

Place de la Révolution Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-09

Le Mouvement d’art populaire de Béziers présente les œuvres au stylo d’une vingtaine d’artistes, entre précision et créativité.

Après avoir mis à l’honneur à plusieurs reprises des artistes spécialisés dans le dessin au stylo, le Mouvement d’art populaire de Béziers réunit cette année une vingtaine de dessinateurs autour de cette technique exigeante. Une exposition collective qui révèle toute la richesse et la diversité de cet art minutieux. .

Place de la Révolution Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 83 84 94 98 musees@beziers.fr

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English : EXPOSITION SALON DU DESSIN AU STYLO BILLE

The Mouvement d?art populaire de Béziers presents pen-and-ink works by some twenty artists, combining precision and creativity.

L’événement EXPOSITION SALON DU DESSIN AU STYLO BILLE Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34