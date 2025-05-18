Exposition Sandrine Bissonnet La Maison Rigolote Laval
Exposition Sandrine Bissonnet La Maison Rigolote Laval samedi 6 juin 2026.
Laval
Exposition Sandrine Bissonnet
La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Sandrine Bissonnet expose son travail pictural tout en couleur et tout en émotion pendant tous les week-ends de juin.
Diplômée en arts plastiques, Sandrine peint depuis plus de dix ans des portraits et des scènes urbaines, emprunts de mélancolie, de solitude et de quête identitaire, avec des ambiances aux couleurs intenses et lumineuses. .
La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sandrine Bissonnet exhibits her colorful and emotional pictorial work every weekend in June.
L’événement Exposition Sandrine Bissonnet Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Les coccinelles s’invitent au jardin Laval 13 mai 2026
- Les oiseaux nicheurs du Bois de L’Huisserie Laval 16 mai 2026
- Déjeuner Croisière bucolique Laval 17 mai 2026
- Les entreprises de Laval recrutent Laval – lieu exact communiqué aux inscrits Laval 19 mai 2026
- Les 3 éléphants Laval 21 mai 2026