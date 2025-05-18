Exposition Sandrine Bissonnet La Maison Rigolote Laval

Laval

Exposition Sandrine Bissonnet

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Sandrine Bissonnet expose son travail pictural tout en couleur et tout en émotion pendant tous les week-ends de juin.

Diplômée en arts plastiques, Sandrine peint depuis plus de dix ans des portraits et des scènes urbaines, emprunts de mélancolie, de solitude et de quête identitaire, avec des ambiances aux couleurs intenses et lumineuses. .

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

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English :

Sandrine Bissonnet exhibits her colorful and emotional pictorial work every weekend in June.

L’événement Exposition Sandrine Bissonnet Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par LAVAL TOURISME