Exposition « Sans image » (TITRE PROVISOIRE) 21 mai – 2 octobre 2027 Stimultania Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre. Du mercredi au samedi, de 14h à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T18:00:00+02:00 – 2027-05-21T21:00:00+02:00

Fin : 2027-10-02T14:00:00+02:00 – 2027-10-02T18:30:00+02:00

La programmation des expositions de Stimultania pendant le Bicentenaire de la Photographie est centrée sur des interrogations liées au médium photographique. Cette exposition ne présentera pas – ou peu – d’images photographiques. À la manière de Beckett, nous « ferons l’image » par la parole, l’écrit ou le croquis de toutes celles que nous n’avons pas prises.

Informations à venir.

Stimultania 33 rue Kageneck Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0388236311 https://stimultania.org https://www.instagram.com/stimultania/;https://www.facebook.com/StimultaniaPhotographie/;https://www.youtube.com/@StimultaniaStrasbourg;https://www.linkedin.com/company/stimultania/ Depuis 1987, Stimultania Pôle de photographie est au carrefour des interrogations de ce monde. Stimultania défend une photographie en prise avec l’Homme, une photographie debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée. Son objectif : faire découvrir – dans les meilleures conditions – des œuvres photographiques et donner au regardeur la possibilité de vivre des expériences individuelles et collectives, d’exprimer des critiques. Stimultania travaille dans le champ de l’éducation à et par l’image photographique en développant notamment un outil pédagogique innovant, LES MOTS DU CLIC.

Lieu unique pour ne pas dire mythique, le premier établissement de Stimultania, fondé en 1987 à Strasbourg, est un lieu d’exposition et un pôle de ressource. C’est aussi un espace de rencontre, de liberté et parfois de résistance. Le second établissement, ouvert en 2014 à Givors, est dédié à l’accompagnement des résidences d’artistes et à la production d’œuvres collectives. Proche de la gare. Accessible en bus et tram.

La programmation des expositions de Stimultania pendant le Bicentenaire de la photographie est centrée sur des interrogations liées au médium photographique. Cette exposition présentera pas – ou peu…

Brigitte Patient avec Filipe et Mathieu Farcy © Stimultania