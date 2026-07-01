Exposition : Saori Nomoto, Moulin de la Pannevert, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de la Pannevert · Rouen
Informations pratiques
Exposition : Saori Nomoto 19 et 20 septembre Moulin de la Pannevert Seine-Maritime
19 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Saori Nomoto nous présente ses oeuvres inspirées des mangas, fables japonaises poétiques, imaginaire de l’enfance, et maitrise du dessin. Tout un univers passionnant.
Moulin de la Pannevert 1 rue de la Pannevert, 76000 Rouen Rouen 76161 Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire Seine-Maritime Normandie 06 14 09 76 13 http://www.moulindelapannevert.over-blog.com Moulin hydraulique du XII ème siècle, a été dessiné dans le livre des Fontaines de Jacques Le Lieur en 1525. Ses engrenages du XIX ème , sont actionnés par la roue en bois et métal, refaite en 2016. L’association pour la sauvegarde a fait éditer un livret pour ses 20 ans d’existence au prix de 12 € TEOR 2 et 3 , arrêt 2 rivières,
rue en impasse sans parking
Saori Nomoto nous présente ses oeuvres inspirées des mangas, fables japonaises poétiques, imaginaire de l’enfance, et maitrise du dessin. Tout un univers passionnant.
©Saori Nomoto
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