Exposition : Saori Nomoto, Moulin de la Pannevert, Rouen

Informations pratiques

Exposition : Saori Nomoto 19 et 20 septembre Moulin de la Pannevert Seine-Maritime

19 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Saori Nomoto nous présente ses oeuvres inspirées des mangas, fables japonaises poétiques, imaginaire de l’enfance, et maitrise du dessin. Tout un univers passionnant.

Moulin de la Pannevert 1 rue de la Pannevert, 76000 Rouen Rouen 76161 Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire Seine-Maritime Normandie 06 14 09 76 13 http://www.moulindelapannevert.over-blog.com Moulin hydraulique du XII ème siècle, a été dessiné dans le livre des Fontaines de Jacques Le Lieur en 1525. Ses engrenages du XIX ème , sont actionnés par la roue en bois et métal, refaite en 2016. L’association pour la sauvegarde a fait éditer un livret pour ses 20 ans d’existence au prix de 12 € TEOR 2 et 3 , arrêt 2 rivières,

rue en impasse sans parking

Saori Nomoto nous présente ses oeuvres inspirées des mangas, fables japonaises poétiques, imaginaire de l’enfance, et maitrise du dessin. Tout un univers passionnant.

©Saori Nomoto