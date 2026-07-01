Exposition : sapeurs-pompiers de la Corrèze, entre courage et dévouement, Archives départementales de la Corrèze, Tulle

Informations pratiques

Exposition : sapeurs-pompiers de la Corrèze, entre courage et dévouement 19 et 20 septembre Archives départementales de la Corrèze Corrèze

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans un monde où appeler les secours est devenu un geste simple et immédiat, on oublie souvent l’histoire humaine, exigeante et séculaire, qui se cache derrière ce réflexe.

En Corrèze, territoire de vallons, de forêts et de villages isolés, l’urgence a longtemps reposé sur la solidarité des habitants, les chaînes de seaux et les élans collectifs pour sauver ce qui pouvait l’être.

Cette exposition a vocation à raviver cette mémoire. Elle retrace la formidable évolution des sapeurs-pompiers corréziens, des premières formes de secours organisées dans les campagnes aux équipements modernes du Service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze, SDIS 19, des pompes à bras du XVIIIe siècle aux motopompes et véhicules d’aujourd’hui.

Au fil des générations, l’engagement, le courage et l’altruisme ont façonné une institution en perpétuelle mobilisation. Loin de se limiter à la lutte contre les incendies, les soldats du feu sont devenus des acteurs indispensables face aux accidents, aux crises sanitaires, aux risques naturels ou technologiques. Leur capacité d’adaptation face aux catastrophes, tempêtes, inondations, feux de forêt ou pandémie récente, témoigne d’une compétence sans cesse renouvelée.

À travers ce parcours historique, les Archives départementales de la Corrèze rendent hommage à ces femmes et ces hommes qui, hier comme aujourd’hui, incarnent avec force leur devise : « Courage et Dévouement ».

Archives départementales de la Corrèze 4 route du Touron, 19000 Tulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 11 91 Depuis 1986, les Archives sont l’une des directions du conseil général de la Corrèze en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 sur la décentralisation, placées pour le contrôle scientifique et technique, sous la tutelle du ministère de la Culture.

Les Archives de la Corrèze ont été installées en divers endroits à Tulle :

– 1790 : installation dans les combles de l’ancienne église du couvent des Feuillants (cité de Bournazel actuelle) devenue préfecture en 1800 ;

– 1874 : déménagement au dernier étage de la préfecture, rue Souham ;

– 1913-1914 : construction d’un bâtiment spécial, rue Souham comprenant 3 km de rayonnage ;

– 1954-1956 : rehaussement et extension du bâtiment (3 km supplémentaires de rayonnage) ;

– 1975-1980 : construction du nouveau dépôt, au Touron.

Dans un monde où appeler les secours est devenu un geste simple et immédiat, on oublie souvent l’histoire humaine, exigeante et séculaire qui se cache derrière ce réflexe. En Corrèze, territoire de a…

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