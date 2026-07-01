Exposition Savoir-Faire, Boutique Arthus Bertrand, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Boutique Arthus Bertrand · Lyon
Informations pratiques
Exposition Savoir-Faire 18 et 19 septembre Boutique Arthus Bertrand Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Arthus Bertrand vous invite à découvrir son savoir-faire à travers une exposition retraçant les différentes étapes de fabrication de leurs bijoux. La responsable du patrimoine de la Maison sera présente le vendredi pour répondre à vos questions et vous éclairer sur l’histoire de cette maison historique.
Boutique Arthus Bertrand 15 rue des Archers 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478382078 https://fr.arthusbertrand.com/ Boutique Arthus Bertrand
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Arthus Bertrand vous invite à découvrir son savoir-faire à travers une exposition retraçant les différentes étapes de fabrication de La…
© Maison Arthus Bertrand
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