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Exposition Savoir-Faire, Boutique Arthus Bertrand, Lyon

vendredi 18 septembre 2026 · Boutique Arthus Bertrand · Lyon

Exposition Savoir-Faire, Boutique Arthus Bertrand, Lyon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Boutique Arthus Bertrand
Adresse
15 rue des Archers 69002 Lyon
Ville
69002 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Exposition Savoir-Faire 18 et 19 septembre Boutique Arthus Bertrand Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Arthus Bertrand vous invite à découvrir son savoir-faire à travers une exposition retraçant les différentes étapes de fabrication de leurs bijoux. La responsable du patrimoine de la Maison sera présente le vendredi pour répondre à vos questions et vous éclairer sur l’histoire de cette maison historique.

Boutique Arthus Bertrand 15 rue des Archers 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478382078 https://fr.arthusbertrand.com/ Boutique Arthus Bertrand
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Arthus Bertrand vous invite à découvrir son savoir-faire à travers une exposition retraçant les différentes étapes de fabrication de La…

© Maison Arthus Bertrand

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