Exposition Sels et Pixels Rue Saint-Lazare Avallon
Exposition Sels et Pixels Rue Saint-Lazare Avallon samedi 3 octobre 2026.
Avallon
Exposition Sels et Pixels
Rue Saint-Lazare Maison des sires Domecy Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-03
Sels et Pixels est le premier festival photographique soutenu par la ville d’Avallon et organisé par l’Association Avallon F5,6 . La manifestation proposera un parcours à travers la ville qui mettra en valeur les oeuvres dans les sites patrimoniaux et invitera à explorer la photographie d’hier et d’aujourd’hui à travers installations, procédés anciens et expérimentations plastiques. Dix jours de découverte,
d’expositions, de rencontres et ateliers.
Vernissage samedi 3 octobre à 11h30 .
Rue Saint-Lazare Maison des sires Domecy Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Exposition Sels et Pixels Avallon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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