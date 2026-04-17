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Exposition Sels et Pixels Rue Saint-Lazare Avallon

Exposition Sels et Pixels Rue Saint-Lazare Avallon samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Rue Saint-Lazare

Adresse : Maison des sires Domecy

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Exposition Sels et Pixels

Rue Saint-Lazare Maison des sires Domecy Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-03

Sels et Pixels est le premier festival photographique soutenu par la ville d’Avallon et organisé par l’Association Avallon F5,6 . La manifestation proposera un parcours à travers la ville qui mettra en valeur les oeuvres dans les sites patrimoniaux et invitera à explorer la photographie d’hier et d’aujourd’hui à travers installations, procédés anciens et expérimentations plastiques. Dix jours de découverte,
d’expositions, de rencontres et ateliers.

Vernissage samedi 3 octobre à 11h30   .

Rue Saint-Lazare Maison des sires Domecy Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Exposition Sels et Pixels Avallon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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