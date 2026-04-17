Exposition Sels et Pixels Rue Saint-Lazare Avallon

Avallon

Exposition Sels et Pixels

Rue Saint-Lazare Maison des sires Domecy Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-03

Sels et Pixels est le premier festival photographique soutenu par la ville d’Avallon et organisé par l’Association Avallon F5,6 . La manifestation proposera un parcours à travers la ville qui mettra en valeur les oeuvres dans les sites patrimoniaux et invitera à explorer la photographie d’hier et d’aujourd’hui à travers installations, procédés anciens et expérimentations plastiques. Dix jours de découverte,

d’expositions, de rencontres et ateliers.

Vernissage samedi 3 octobre à 11h30 .

Rue Saint-Lazare Maison des sires Domecy Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Exposition Sels et Pixels Avallon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay