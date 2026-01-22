Exposition Séraphine de Senlis Metz

Exposition Séraphine de Senlis

Séraphine Louis, plus connue sous le nom de Séraphine de Senlis est une artiste visionnaire de l’art moderne. Guidée par une foi ardente, elle trouve dans la nature un langage mystique où matière et invisible s’unissent. Son œuvre, entre extase et mystère, se distingue par une profusion de couleurs éclatantes et un foisonnement végétal. Ses compositions luxuriantes, souvent inspirées par la nature et la spiritualité, créent des paysages intérieurs intenses où chaque feuille et chaque fleur semble vibrer d’une vie propre, reflétant son monde intérieur riche et mystérieux.Tout public

Séraphine Louis, better known as Séraphine de Senlis, is a visionary artist of modern art. Guided by an ardent faith, she found in nature a mystical language where matter and the invisible unite. Her work, somewhere between ecstasy and mystery, is characterized by a profusion of brilliant colors and a profusion of vegetation. Her lush compositions, often inspired by nature and spirituality, create intense inner landscapes where every leaf and flower seems to vibrate with a life of its own, reflecting her rich and mysterious inner world.

