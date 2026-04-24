Exposition Signe des temps Espace Marland Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Exposition Signe des temps

Espace Marland 10 rue F.Mitterrand Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-08

Avec Signes des temps, Diego Velez propose une exposition sensible et engagée, en résonance avec les fragilités du monde contemporain. À travers ses œuvres, l’artiste invite à une réflexion sur l’équilibre du monde, la responsabilité humaine et le lien essentiel qui unit l’homme à la terre.

Né en Argentine, formé aux Beaux-Arts de Buenos Aires, Diego Velez vit à Sens depuis 2012, où il se consacre à la peinture. Son parcours singulier et son regard profondément humaniste nourrissent une œuvre à la fois poétique, intense et actuelle.

Informations pratiques

Vernissage vendredi 24 avril 2026 à 18h30.

Horaires de présence de l’artiste

Mercredi de 15h à 18h

Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

Dimanche de 11h à 13h et de 16h à 19h .

Espace Marland 10 rue F.Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55

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English :

L’événement Exposition Signe des temps Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois