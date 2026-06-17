Soirée Chevalier Néon Marché couvert Tonnerre
Soirée Chevalier Néon Marché couvert Tonnerre mercredi 8 juillet 2026.
Tonnerre
Soirée Chevalier Néon
Marché couvert 13 Rue de l’Hôtel de ville, 89700 Tonnerre Tonnerre Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 01:00:00
Date(s) :
2026-07-08
COHUE! présente
⚔️ CHEVALIER NÉON
Tonnerre Marché Couvert
08.07.26
19:00 — 01:00
+ Village électro-festif en libre accès à partir de 15h (Square Anne Sylvestre)
From sunset to deep night.
Une traversée lumineuse entre ombre et néon.
Tarif prévente 15€ .
Marché couvert 13 Rue de l’Hôtel de ville, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée Chevalier Néon
L’événement Soirée Chevalier Néon Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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