Soirée Chevalier Néon Marché couvert Tonnerre

Tonnerre

Soirée Chevalier Néon

Marché couvert 13 Rue de l’Hôtel de ville, 89700 Tonnerre Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 01:00:00

Date(s) :

2026-07-08

COHUE! présente

⚔️ CHEVALIER NÉON

Tonnerre Marché Couvert

08.07.26

19:00 — 01:00

+ Village électro-festif en libre accès à partir de 15h (Square Anne Sylvestre)

From sunset to deep night.

Une traversée lumineuse entre ombre et néon.

Tarif prévente 15€ .

Marché couvert 13 Rue de l’Hôtel de ville, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Chevalier Néon

L’événement Soirée Chevalier Néon Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois