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Soirée Chevalier Néon Marché couvert Tonnerre

Soirée Chevalier Néon Marché couvert Tonnerre mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Marché couvert

Adresse : 13 Rue de l'Hôtel de ville, 89700 Tonnerre

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tonnerre

Soirée Chevalier Néon

Marché couvert 13 Rue de l’Hôtel de ville, 89700 Tonnerre Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 01:00:00

Date(s) :
2026-07-08

COHUE! présente
⚔️ CHEVALIER NÉON
Tonnerre Marché Couvert
08.07.26
19:00 — 01:00
+ Village électro-festif en libre accès à partir de 15h (Square Anne Sylvestre)

From sunset to deep night.
Une traversée lumineuse entre ombre et néon.

Tarif prévente 15€   .

Marché couvert 13 Rue de l’Hôtel de ville, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Soirée Chevalier Néon

L’événement Soirée Chevalier Néon Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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