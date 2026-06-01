Quatuor Gamma Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre dimanche 28 juin 2026.

Tonnerre

Quatuor Gamma

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert du Quatuor Gamma .

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 coordination-cea@ccltb.fr

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English : Quatuor Gamma

L’événement Quatuor Gamma Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois