Tonnerre

Vide-grenier

Rue Général Campenon Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide-greniers organisé par l’Eclair de Campénon Buvette sur place .

Rue Général Campenon Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 19 50 72 eclairdecampenon@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois