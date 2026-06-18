Vide-grenier Tonnerre
Vide-grenier Tonnerre dimanche 5 juillet 2026.
Tonnerre
Vide-grenier
Rue Général Campenon Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide-greniers organisé par l’Eclair de Campénon Buvette sur place .
Rue Général Campenon Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 19 50 72 eclairdecampenon@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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