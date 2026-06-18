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Vide-grenier Tonnerre

Vide-grenier Tonnerre dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Rue Général Campenon

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Vide-grenier

Rue Général Campenon Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Vide-greniers organisé par l’Eclair de Campénon Buvette sur place   .

Rue Général Campenon Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 19 50 72  eclairdecampenon@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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