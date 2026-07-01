AGENDA · Tonnerre
Lettres de Malgré-Nous Tonnerre
mardi 14 juillet 2026 · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Lettres de Malgré-Nous
3 ruelle de l’abreuvoir Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le mardi 14 juillet 2026 à 14h
Lecture sur Les malgré nous, Alsaciens et mosellans de 14-18 et 40-45
De l’ombre à la lumière
3 ruelle de l’abreuvoir
89700 Tonnerre .
3 ruelle de l’abreuvoir Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 04 26 16
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English : Lettres de Malgré-Nous
L’événement Lettres de Malgré-Nous Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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