Informations pratiques

Tonnerre

Lettres de Malgré-Nous

3 ruelle de l’abreuvoir Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le mardi 14 juillet 2026 à 14h

Lecture sur Les malgré nous, Alsaciens et mosellans de 14-18 et 40-45

De l’ombre à la lumière

3 ruelle de l’abreuvoir

89700 Tonnerre .

3 ruelle de l’abreuvoir Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 04 26 16

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English : Lettres de Malgré-Nous

L’événement Lettres de Malgré-Nous Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois