Exposition SILENCE(S) Figeac

Informations pratiques

Figeac

Exposition SILENCE(S)

6 avenue Fernand Pezet Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-08-03

L' exposition se déroulera dans les vitrines de l’office notarial de Figeac, 6 avenue Fernand Pezet (juste à côté de La Poste), et sera visible gratuitement depuis la rue pendant toute la durée de l’exposition.

Elle s’intitule Silence(s) et réunit les photographies d’Alexandre Moreau et les céramiques d’Hélène Maury.

SILENCE(S)

Dans un monde où règne le bruit, cette exposition se veut une ode au Silence.

Silences de la Nature,

Silences du Vivant,

Eux mêmes capturés dans le silence.

Silences de la matière,

Silences des éléments,

Eux-mêmes façonnés dans le silence.

Silence de la Beauté, qui appelle elle-même aux silences de la contemplation et de l’émerveillement.

L' exposition se déroulera dans les vitrines de l’office notarial de Figeac, 6 avenue Fernand Pezet (juste à côté de La Poste), et sera visible gratuitement depuis la rue pendant toute la durée de l’exposition.

Elle s’intitule Silence(s) et réunit les photographies d’Alexandre Moreau et les céramiques d’Hélène Maury.

SILENCE(S)

Dans un monde où règne le bruit, cette exposition se veut une ode au Silence.

Silences de la Nature,

Silences du Vivant,

Eux mêmes capturés dans le silence.

Silences de la matière,

Silences des éléments,

Eux-mêmes façonnés dans le silence.

Silence de la Beauté, qui appelle elle-même aux silences de la contemplation et de l’émerveillement.

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6 avenue Fernand Pezet Figeac 46100 Lot Occitanie

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English :

The exhibition will be on display in the windows of the Figeac notary’s office, 6 Avenue Fernand Pezet (right next to the post office), and will be viewable free of charge from the street for the duration of the exhibition.

It is titled “Silence(s)” %BB and brings together photographs by Alexandre Moreau and ceramics by Hélène Maury.

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SILENCE(S):

In a world where noise reigns, this exhibition is intended as an ode to Silence.

Silences of Nature,

Silences of Life,

Themselves captured in silence.

Silences of matter,

Silences of the elements,

Themselves shaped in silence.

The Silence of Beauty, which itself calls for the silences of contemplation and wonder.

L’événement Exposition SILENCE(S) Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Lacapelle Marival