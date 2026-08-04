Exposition Silvia Inés Larr L’atelier Éphémère Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Exposition Silvia Inés Larr

Du 21/08 au 06/09/2026 du lundi au vendredi de 15h à 18h. Le dimanche de 10h à 13h. L’atelier Éphémère 3 rue des Gardians Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-21

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez les peintures d’une artiste franco-uruguayenne, Silvia Inés Larr !

Cette artiste est passée de la littérature à la peinture, un médium qu’elle privilégie pour sa dimension intuitive et son ancrage dans l’expérience sensible et corporelle. L’acrylique constitue la trame principale de son travail, qu’elle enrichit par l’utilisation de fusain, de pastels gras, d’encres et de pigments, explorant ainsi la richesse des matières et des gestes. .

L’atelier Éphémère 3 rue des Gardians Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 03 80 01 latelierephemere.13310@gmail.com

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English :

Discover the paintings of a Franco-Uruguayan artist, Silvia Inés Larr!

L’événement Exposition Silvia Inés Larr Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)