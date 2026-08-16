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AGENDA · Sancerre

[Exposition] Simon BLAU Sancerre

samedi 3 octobre 2026 · Sancerre

[Exposition] Simon BLAU Sancerre

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Adresse
14 Place de l'Orme
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Sancerre

[Exposition] Simon BLAU

14 Place de l’Orme Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-03
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-10-03

La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends.
Venez découvrir les œuvres de Simon BLAU!
Venez découvrir les œuvres de Simon BLAU
Sélection non exhaustive des œuvres présentées pendant l’exposition.
Vernissage le 10 octobre à 17h.   .

14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21 

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English :

The Garnier Delaporte Gallery is open on weekends.
Come discover Simon BLAU’s works!

L’événement [Exposition] Simon BLAU Sancerre a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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