Informations pratiques

Sancerre

[Exposition] Simon BLAU

14 Place de l’Orme Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-03

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-10-03

La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends.

Venez découvrir les œuvres de Simon BLAU!

Venez découvrir les œuvres de Simon BLAU

Sélection non exhaustive des œuvres présentées pendant l’exposition.

Vernissage le 10 octobre à 17h. .

14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21

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English :

The Garnier Delaporte Gallery is open on weekends.

Come discover Simon BLAU’s works!

L’événement [Exposition] Simon BLAU Sancerre a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois