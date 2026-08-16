[Exposition] Simon BLAU Sancerre
samedi 3 octobre 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Exposition] Simon BLAU
14 Place de l’Orme Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-03
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-10-03
La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends.
Venez découvrir les œuvres de Simon BLAU!
Venez découvrir les œuvres de Simon BLAU
Sélection non exhaustive des œuvres présentées pendant l’exposition.
Vernissage le 10 octobre à 17h. .
14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Garnier Delaporte Gallery is open on weekends.
Come discover Simon BLAU’s works!
L’événement [Exposition] Simon BLAU Sancerre a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Sancerre (Cher)
- [Théâtre] Le nectar des dieux Sancerre 18 septembre 2026
- Visite éclairée Gourmande Déguster Sancerre à la lampe torche Sancerre 18 septembre 2026
- [JEP] Ouverture du Temple Protestant Sancerre Sancerre 19 septembre 2026
- Parcours d’énigmes dans Sancerre, Centre historique de Sancerre, Sancerre 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition de Josef Ofer, Ether Galerie, Sancerre 19 septembre 2026