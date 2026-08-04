[Théâtre] Le nectar des dieux Sancerre
vendredi 18 septembre 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Théâtre] Le nectar des dieux
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Deux hommes nous racontent le Vin et ce qu’Il raconte de nous, le tout sur un ton léger et plein d’humour.
Au cours de cette véritable performance d’acteurs, on croisera plusieurs dizaines de personnages qui ont fait la grande Histoire du Vin César, Dom Pérignon ou encore Marie-Antoinette viendront ainsi égayer cette traversée de 10000 ans d’histoire, si bien que le spectateur n’aura plus qu’une envie déboucher une bouteille et refaire le monde. 12 .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 75 25 51 pitonculture.sancerre@gmail.com
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English :
Two men talk to us about wine and what it reveals about us, all in a lighthearted and humorous tone.
L’événement [Théâtre] Le nectar des dieux Sancerre a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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