Informations pratiques

Sancerre

[JEP] Ouverture du Temple Protestant Sancerre

43 Rue Basse des Remparts Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Un patrimoine d’exception…

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2026, le Temple protestant de Sancerre vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre.

Découvrez l’héritage de la Réforme et son profond enracinement dans la tradition des premiers Pères de l’Église, qui ont façonné la pensée chrétienne.

Une invitation à mieux comprendre l’histoire, la foi et la richesse du patrimoine protestant, à travers visites et échanges ouverts à tous.

Frise Chronologie de 1537 à aujourd’hui sur l’histoire du Protestantisme en Sancerrois

Table du Décalogue

Chaire classée. .

43 Rue Basse des Remparts Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 99 00 85 epucosne.sancerre@gmail.com

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English :

An exceptional heritage…

L’événement [JEP] Ouverture du Temple Protestant Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois