Parcours d’énigmes dans Sancerre, Centre historique de Sancerre, Sancerre

Informations pratiques

Parcours d’énigmes dans Sancerre 19 et 20 septembre Centre historique de Sancerre Cher

Conditions de participation, tarifs : 12,50 € – En vente à l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte du secret du vin de Sancerre à travers une aventure captivante dans le centre historique de la ville !

« Sancerre et le secret de son vin » est un parcours d’énigmes qui vous invite à explorer l’histoire de Sancerre et de son célèbre vignoble tout en vous amusant.

Équipé(e)s d’un livret de jeu, vous aiderez Léo Bonin, un vigneron sancerrois, à percer le secret du vin de Sancerre. En chemin, vous résoudrez des énigmes, observerez les détails de l’architecture et découvrirez les anecdotes passionnantes qui font la richesse de ce terroir.

Une manière originale et ludique d’aborder l’histoire locale, idéale pour les amateurs et amatrices de patrimoine et de vin.

Informations pratiques :

• Lieu : Centre historique de Sancerre

• Départ : Esplanade Porte César (à proximité de l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois)

• Durée : Environ 2h

• À prévoir : Un crayon ou un stylo pour répondre aux énigmes

Le parcours est piéton et accessible toute l’année. Une belle façon d’allier culture, patrimoine et plaisir du jeu au cœur de l’un des plus beaux villages de France !

Plus d’informations sur notre site internet : https://www.pierresetmysteres.com/sancerre

Centre historique de Sancerre 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.pierresetmysteres.com/sancerre »}]

Partez à la découverte du secret du vin de Sancerre à travers une aventure captivante dans le centre historique de la ville !

©Pierres et Mystères