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Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy Place de la Gare Buxy

Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy Place de la Gare Buxy lundi 5 octobre 2026.

Lieu : Place de la Gare

Adresse : Bureau d'Information Touristique de Buxy

Ville : 71390 Buxy

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 5 octobre 2026

Fin : vendredi 30 octobre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Buxy

Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 09:30:00
fin : 2026-10-30 12:30:00

Date(s) :
2026-10-05

Comme chaque année, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy (SHAB) a le plaisir de clore la saison artistique de la Galerie Dany Massé avec une exposition consacrée au patrimoine local.

Pour cette édition 2026, la SHAB présente Les festivités d’antan buxynoises .

Ce rendez-vous annuel offre aux habitants comme aux visiteurs un regard documenté et accessible sur l’histoire et le patrimoine de Buxy et de ses environs.   .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16  tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy

L’événement Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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