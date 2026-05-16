Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy Place de la Gare Buxy
Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy Place de la Gare Buxy lundi 5 octobre 2026.
Buxy
Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy
Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 09:30:00
fin : 2026-10-30 12:30:00
Date(s) :
2026-10-05
Comme chaque année, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy (SHAB) a le plaisir de clore la saison artistique de la Galerie Dany Massé avec une exposition consacrée au patrimoine local.
Pour cette édition 2026, la SHAB présente Les festivités d’antan buxynoises .
Ce rendez-vous annuel offre aux habitants comme aux visiteurs un regard documenté et accessible sur l’histoire et le patrimoine de Buxy et de ses environs. .
Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
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English : Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy
L’événement Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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