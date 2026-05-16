Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 09:30:00

fin : 2026-10-30 12:30:00

Date(s) :

2026-10-05

Comme chaque année, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy (SHAB) a le plaisir de clore la saison artistique de la Galerie Dany Massé avec une exposition consacrée au patrimoine local.

Pour cette édition 2026, la SHAB présente Les festivités d’antan buxynoises .

Ce rendez-vous annuel offre aux habitants comme aux visiteurs un regard documenté et accessible sur l’histoire et le patrimoine de Buxy et de ses environs. .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy

L’événement Exposition Société d’Histoire et d’archéologie de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II