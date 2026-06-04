XiaoWei Yuan

Alice au royaume illusoire

4 juin — 5 juillet 2026

LooLooLook Gallery a le plaisir d’annoncer l’exposition personnelle de XiaoWei Yuan, présentée dans le cadre de la 9e édition du Printemps Asiatique Paris.

Une traversée sensible entre matière, mémoire et imaginaire

Avec Alice au Royaume Illusoire, XiaoWei Yuan déploie un univers où la matière devient mémoire, métamorphose et langage sensible. À travers une installation immersive mêlant céramique, bois et formes organiques, l’artiste compose un paysage intérieur suspendu entre rêve et contemplation.

Des fleurs de lumière émergent de structures végétales, des vasques silencieuses dialoguent avec des sculptures aux formes hybrides, tandis que la galerie se transforme en un espace vivant, à la frontière du réel et de l’imaginaire. Inspirée par les cycles naturels et nourrie autant par Alice’s Adventures in Wonderland que par le Dream of the Red Chamber, l’exposition invite le visiteur à traverser un monde où chaque œuvre semble respirer, croître et se transformer.

Au cœur du travail de XiaoWei Yuan, la terre n’est jamais figée : elle devient trace, renaissance et méditation. Modelée puis assemblée, la matière donne naissance à des œuvres à la fois fragiles et persistantes, où le geste artistique dialogue avec le temps et le vivant.

À la croisée des traditions artisanales chinoises et d’une approche contemporaine de la sculpture, l’artiste développe une œuvre profondément sensorielle, où l’émerveillement devient une manière d’habiter le monde. L’exposition propose ainsi une expérience contemplative, une invitation à ralentir, observer et renouer avec une perception plus essentielle du réel.

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Vernissage

Jeudi 4 juin 2026

18h — 21h

En présence de l’artiste.

Nous serions heureux de vous accueillir pour cette ouverture officielle.

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Œuvres uniques.

Rendez-vous privés sur demande.

Programmation autour de l’exposition

Samedi 6 juin 2026

15h — 17h

Rencontre & atelier céramique.

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Vendredi 12 juin 2026

18h

Rencontre & dédicaces avec lecture performée d’Alain A.

LooLooLook Gallery, galerie d’art contemporain située dans le 1er arrondissement de Paris, présente l’exposition personnelle de XiaoWei Yuan du 4 juin au 5 juillet 2026.

Du jeudi 04 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre.

Rendez-vous privés sur demande.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-08T11:00:00+02:00_2026-06-08T19:00:00+02:00;2026-06-09T11:00:00+02:00_2026-06-09T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-15T11:00:00+02:00_2026-06-15T19:00:00+02:00;2026-06-16T11:00:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-22T11:00:00+02:00_2026-06-22T19:00:00+02:00;2026-06-23T11:00:00+02:00_2026-06-23T19:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-29T11:00:00+02:00_2026-06-29T19:00:00+02:00;2026-06-30T11:00:00+02:00_2026-06-30T19:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00

LooLooLook Gallery 12, rue de la Sourdière 75001 Paris

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