Fujiko Nakaya à la Bourse de Commerce — Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Dans le cadre de l’exposition « Clair-obscur », la Rotonde de la Bourse de Commerce se transforme en site aux contours incertains à partir du 4 juin. Une brume énigmatique faite de vapeur d’eau de l’artiste japonaise Fujiko Nakaya, vient occuper cet espace vertigineux et emblématique du musée pour offrir une expérience à la fois immersive et contemplative.

À partir du 4 juin, la Rotonde de la Bourse de Commerce est investie par l’artiste japonaise Fujiko Nakaya et une de ses « Fog Sculptures », intitulée « Cloud #07156 ».

Du jeudi 04 juin 2026 au lundi 24 août 2026 :

vendredi

de 11h00 à 21h00

lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

Plein tarif : 15€

Tarif 18-26 et autres réductions : 10€

Entrée gratuite sans réservation après 16h pour les porteurs de la carte Super Cercle

Accès illimité et prioritaire avec la carte Membership

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-24T22:00:00+02:00

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Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

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