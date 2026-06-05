Les violons ambulants Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS
Les violons ambulants Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS mercredi 24 juin 2026.
Les élèves de la classe de violon de Barbara Mouton Jamet offriront une déambulation musicale à travers les espaces de l’hôpital, pour aller à la rencontre des patients, du personnel soignant et du public.
Au fil des couloirs, les notes s’élèveront pour créer des instants de partage, de douceur et de poésie. Un moment suspendu, où la musique devient lien, réconfort et célébration de la vie.
Coordination : Barbara Mouton Jamet
Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger vous invite à une parenthèse musicale au cœur de l’hôpital Bretonneau.
Le mercredi 24 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS
+33144538686
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