Les violons ambulants Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Les élèves de la classe de violon de Barbara Mouton Jamet offriront une déambulation musicale à travers les espaces de l’hôpital, pour aller à la rencontre des patients, du personnel soignant et du public.

Au fil des couloirs, les notes s’élèveront pour créer des instants de partage, de douceur et de poésie. Un moment suspendu, où la musique devient lien, réconfort et célébration de la vie.

Coordination : Barbara Mouton Jamet

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger vous invite à une parenthèse musicale au cœur de l’hôpital Bretonneau.

Le mercredi 24 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



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