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« LANCEL, Toujours », 150 ANS D’HISTOIRE À PORTÉ DE MAIN LANCEL Paris

« LANCEL, Toujours », 150 ANS D’HISTOIRE À PORTÉ DE MAIN LANCEL Paris

« LANCEL, Toujours », 150 ANS D’HISTOIRE À PORTÉ DE MAIN LANCEL Paris jeudi 4 juin 2026.

Lieu : LANCEL

Adresse : 8, place de l'Opéra

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : mercredi 23 décembre 2026

UNE EXPOSITION COMME UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Radio Bambino, sacs à malice, parapluie, Ninon, Charlie, étuis à cigarettes, malle Aviona des premières soutes d’avion, valises nylon des voyages plus courts et légers…, en 150 années, les jolies choses de LANCEL sont bien plus qu’une formidable collection française. Elles sont les témoins de notre grande Histoire, dévoilés pour la première fois avec « LANCEL, Toujours » , une exposition anniversaire présentée du 4 juin au 23 décembre 2026, au 8 place de l’Opéra, dans la boutique historique de la Maison.

Ouverte à tous, l’exposition invite le visiteur-voyageur dans une véritable odyssée débutée au bas du grand escalier devenu machine à remonter le temps. Une passionnante échappée débouchant sur l’atelier originel des fondateurs, puis un cabinet de curiosités où chaque objet, véritable Madeleine de Proust, nous catapulte dans l’histoire de nos voyages devenue celle de nos vies.

« LANCEL, Toujours » – 150 ANS D’HISTOIRE À PORTÉ DE MAIN.
Une exposition anniversaire, comme un voyage dans le temps.
Du jeudi 04 juin 2026 au mercredi 23 décembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-12-23T18:00:00+01:00
Date(s) : 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LANCEL 8, place de l’Opéra  75009 Paris


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