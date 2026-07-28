EXPOSITION SOLO | ETTELUGE Sète
samedi 21 novembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
EXPOSITION SOLO | ETTELUGE
1 quai Adolphe Merle Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-24 2026-11-25 2026-11-28
À travers cette première exposition personnelle, Etteluge vous invite à découvrir son univers.
Née dans le Sud, Etteluge a trouvé à Sète le socle de sa construction artistique.
La mer omniprésente, les ruelles de l’Île Singulière, les fresques du Quartier Haut, les marchés, les cafés et la richesse culturelle de la ville nourrissent profondément son inspiration.
Ses œuvres mettent en scène des formes figuratives idéalisées où les courbes douces dialoguent avec des couleurs vibrantes et lumineuses.
Chaque toile invite à la contemplation et ouvre les portes d’un univers imaginaire empreint de poésie. .
1 quai Adolphe Merle Sète 34200 Hérault Occitanie +33 000000000 etteluge@gmail.com
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English :
L’événement EXPOSITION SOLO | ETTELUGE Sète a été mis à jour le 2026-07-28 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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