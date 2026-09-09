Informations pratiques

Biru ZHAO

Transformer la pierre en or

10 septembre — 10 octobre 2026

LooLooLook Gallery a le plaisir d’annoncer l’exposition personnelle de Biru ZHAO.

Transformer la pierre en or

LooLooLook Gallery présente Transformer

la pierre en or, une exposition qui s’inscrit dans son programme consacré

au dialogue entre les pratiques contemporaines européennes et asiatiques. À

travers cette nouvelle série, Zhao Biru poursuit une réflexion sur les

transformations de la matière, du geste et du regard, en faisant dialoguer

encre, papier, pierre et mémoire. Son travail explore les frontières entre le

visible et l’invisible, entre fragilité et force, matière et lumière.Née en Chine dans une famille

d’artistes, formée à l’Université du Sud du Yangtsé puis à l’École supérieure

d’Art et de Design d’Amiens, Zhao Biru vit et travaille en France depuis plus

de vingt ans. Son parcours, nourri par la calligraphie chinoise et la peinture

contemporaine, a façonné une écriture

plastique singulière où puissance et douceur s’équilibrent. L’encre demeure au

cœur de son langage, mais elle dépasse désormais le cadre de la peinture pour

investir l’espace.

Dans Transformer la pierre en

or, le papier recyclé, fragile et destiné à être jeté, se métamorphose en

volumes minéraux d’une étonnante légèreté. Il devient pierre, relief et

sculpture, tandis que l’encre se transforme en matière et que le geste

calligraphique devient espace. Suspendues au mur, ces œuvres invitent à

reconsidérer notre rapport à la valeur, au temps et à la transformation. Zhao

Biru ne cherche pas à créer une illusion, mais à déplacer notre perception et à

provoquer l’émerveillement.

Son processus de création repose

sur un dialogue entre intuition, eau, respiration et mouvement. Sans dessin

préparatoire, chaque œuvre naît d’un équilibre entre maîtrise et hasard, dans

l’esprit de la circulation du Qi. Les lignes d’or traversent alors les surfaces

sombres comme des respirations ou des éclats de lumière, révélant ce qui

semblait caché.

Avec cette exposition, Zhao Biru

franchit une nouvelle étape de son parcours : elle transforme la matière pour

mieux révéler l’invisible et invite le spectateur à regarder autrement ce qui

l’entoure.

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Vernissage

Jeudi 10 septembre 2026

18h — 21h

En présence de l’artiste.

Nous serions heureux de vous accueillir pour cette ouverture officielle.

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Œuvres uniques.

Rendez-vous privés sur demande.

LooLooLook Gallery, galerie d’art contemporain située dans le 1er arrondissement de Paris, présente l’exposition personnelle de Biru ZHAO du 10 septembre au 10 octobre 2026.

Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :

gratuit

Entrée libre.

Rendez-vous privés sur demande.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

LooLooLook Gallery 12 rue de la sourdière 75001 Paris

http://www.looloolook.com/ +33619762674 looloolookteam@gmail.com



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