Exposition solo « Transformer la pierre en or » : Biru ZHAO LooLooLook Gallery Paris
jeudi 10 septembre 2026 · LooLooLook Gallery · Paris
Informations pratiques
Biru ZHAO
Transformer la pierre en or
10 septembre — 10 octobre 2026
LooLooLook Gallery a le plaisir d’annoncer l’exposition personnelle de Biru ZHAO.
Transformer la pierre en or
LooLooLook Gallery présente Transformer
la pierre en or, une exposition qui s’inscrit dans son programme consacré
au dialogue entre les pratiques contemporaines européennes et asiatiques. À
travers cette nouvelle série, Zhao Biru poursuit une réflexion sur les
transformations de la matière, du geste et du regard, en faisant dialoguer
encre, papier, pierre et mémoire. Son travail explore les frontières entre le
visible et l’invisible, entre fragilité et force, matière et lumière.Née en Chine dans une famille
d’artistes, formée à l’Université du Sud du Yangtsé puis à l’École supérieure
d’Art et de Design d’Amiens, Zhao Biru vit et travaille en France depuis plus
de vingt ans. Son parcours, nourri par la calligraphie chinoise et la peinture
contemporaine, a façonné une écriture
plastique singulière où puissance et douceur s’équilibrent. L’encre demeure au
cœur de son langage, mais elle dépasse désormais le cadre de la peinture pour
investir l’espace.
Dans Transformer la pierre en
or, le papier recyclé, fragile et destiné à être jeté, se métamorphose en
volumes minéraux d’une étonnante légèreté. Il devient pierre, relief et
sculpture, tandis que l’encre se transforme en matière et que le geste
calligraphique devient espace. Suspendues au mur, ces œuvres invitent à
reconsidérer notre rapport à la valeur, au temps et à la transformation. Zhao
Biru ne cherche pas à créer une illusion, mais à déplacer notre perception et à
provoquer l’émerveillement.
Son processus de création repose
sur un dialogue entre intuition, eau, respiration et mouvement. Sans dessin
préparatoire, chaque œuvre naît d’un équilibre entre maîtrise et hasard, dans
l’esprit de la circulation du Qi. Les lignes d’or traversent alors les surfaces
sombres comme des respirations ou des éclats de lumière, révélant ce qui
semblait caché.
Avec cette exposition, Zhao Biru
franchit une nouvelle étape de son parcours : elle transforme la matière pour
mieux révéler l’invisible et invite le spectateur à regarder autrement ce qui
l’entoure.
_
Vernissage
Jeudi 10 septembre 2026
18h — 21h
En présence de l’artiste.
Nous serions heureux de vous accueillir pour cette ouverture officielle.
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Œuvres uniques.
Rendez-vous privés sur demande.
LooLooLook Gallery, galerie d’art contemporain située dans le 1er arrondissement de Paris, présente l’exposition personnelle de Biru ZHAO du 10 septembre au 10 octobre 2026.
Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :
gratuit
Entrée libre.
Rendez-vous privés sur demande.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00
Date(s) :
LooLooLook Gallery 12 rue de la sourdière 75001 Paris
http://www.looloolook.com/ +33619762674 looloolookteam@gmail.com
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