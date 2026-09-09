Exposition Sonorités d’été : soirée contes et musique avec Ti Douar Alré, Chapelle du Saint-Esprit, Auray
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Saint-Esprit · Auray
Informations pratiques
Exposition Sonorités d’été : soirée contes et musique avec Ti Douar Alré Samedi 19 septembre, 19h00 Chapelle du Saint-Esprit Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Ti Douar Alre fonctionne officiellement depuis début 2013. Son ambition est de fédérer les énergies (associations, individus…) pour promouvoir le patrimoine breton et proposer des animations en rapport avec lui tout au long de l’année : Bro Alré Gouil Bamdé (Un Automne Autrement), Miziad ar Brezhoneg, (Mois du Breton), Mardis de la Dañs, Challenge Douar Alre, etc.
Chapelle du Saint-Esprit place du Four Mollet 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pah.auray-quiberon.fr/nos-patrimoines/patrimoine-militaire/chapelle-du-saint-esprit/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090991
Journées Européennes du Patrimoine
Pluie d’été © Félix Blume
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