Exposition – Soraya Meunier Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Retrouvez les œuvres poétiques et lumineuses de Soraya Meunier, alias sow.cyan. La nature constitue sa principale source d’inspiration et à travers sa technique particulière, elle rappelle sa fragilité. Ses photographies sur cyanotype habilleront notre salle d’animation sur la durée de l’Automne de la science.

Sow a grandi avec des parents malvoyants et a

souvent été leurs yeux. Cette expérience a façonné son approche de l’art, l’incitant à explorer ce qui est

invisible ou difficilement perceptible à l’œil nu.

Après des études en

photographie et en audiovisuel, elle travaille d’abord comme photographe

artisan dans l’événementiel et en studio. La découverte du cyanotype lui permet de s’exprimer de façon plus personnelle. Son travail

s’intéresse particulièrement aux animaux captifs ainsi qu’aux squelettes animaux et humains. L’animal

captif révèle une vie contrainte

derrière le regard, tandis que le squelette devient la trace

ultime de l’existence, ce qui demeure lorsque le corps a disparu.

Elle réalise

ses cyanotypes sur des supports

réfléchissants – miroirs et plaques de verre – afin de créer des œuvres qui piègent le spectateur

dans l’image. Ainsi,

on ne regarde jamais seul : notre

propre reflet se superpose à celui de l’animal captif ou du squelette. Le visiteur

devient alors partie intégrante de l’œuvre, invité à interroger sa place dans ce qu’il

observe et dans sa relation au vivant.

Une partie

des bénéfices issus de la vente de ses œuvres consacrées aux animaux est reversée à PAZ, association engagée dans la lutte contre la captivité animale et pour la promotion du respect du vivant.

Chrysanthème pompon ; Crédits : Soraya Meunier

Hortensia ; Crédits : Soraya Meunier

Tout au long de l’Automne de la science, venez découvrir les œuvres de l’artiste photographe sur cyanotype Soraya Meunier

Du mardi 22 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly et trouvez le meilleur itinéraire

