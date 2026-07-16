Exposition : « Sous les toits des cathédrales. Charpentes et combles sous le regard de huit photographes », Cloître de la Psalette, Tours

Informations pratiques

Exposition : « Sous les toits des cathédrales. Charpentes et combles sous le regard de huit photographes » 19 et 20 septembre Cloître de la Psalette Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Après l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, des mesures ont été décidées pour renforcer la sécurité des 87 cathédrales propriétés de l’État, dont celle du cloisonnement des combles pour permettre de mieux maîtriser les incendies. On peut définir un comble comme la construction qui surmonte un édifice et en supporte le toit. Ces travaux, dont certains avaient déjà commencé, allaient cependant modifier l’espace dans son état initial, d’où est apparue la nécessité d’en conserver la mémoire. A la suite d’une consultation, huit photographes ont été sélectionnés et chargés chacun des cathédrales situées dans la région qui leur avait été confiée. Pour préserver au mieux l’exactitude documentaire de ce dernier témoignage visuel avant transformation, des axes de prise de vue bien précis ont demandés mais liberté aussi a été laissée aux photographes de faire des images de leur choix. À bien y regarder, les deux points de vue ne sont pas si éloignés : réaliser des documents, aussi objectifs soient-ils, reste toujours le fruit d’une construction.

Cloître de la Psalette Cathédrale de Tours, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 47 05 19 http://www.la-psalette.monuments-nationaux.fr Le cloître de la Psalette, situé sur le côté de la cathédrale de Tours, est composé de trois galeries dont l’architecture est en partie flamboyante et en partie Renaissance. Un escalier en vis remarquable, qui n’est pas sans rappeler celui de l’aile François Ier du château de Blois, conduit au scriptorium et à la librairie du chapitre. Au XIXe siècle, Balzac y campa l’un de ses personnages de La Comédie humaine, le curé de Tours. Accès par le bas-côté nord de la cathédrale Saint-Gatien

On peut définir un comble comme la construction qui surmonte un édifice et en supporte le toit.